التيار الصدري يكشف حقيقة مشاركته باجتماع الكتل السياسية مع الكاظمي

2021/08/07 | 19:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو التيار الصدري عصام حسين، السبت، انهم لم يحضرو اجتماع الكاظمي مع قادة الكتل السياسية والمفوضية بشأن الانتخابات، مشددا ان قرار الانسحاب قطعي ولا رجعة فيه.

وذكر حسين في تصريح خاص لـ NRT عربية، (7 آب 2021)، ان "التيار الصدري لم يحضر لأي اجتماع حسب اوامر الصدر بعد قرار الانسحاب،" موضحا "انهم قاطعوا اجتماع الكاظمي مع الكتل السياسية من اجل تحديد موعد الانتخابات."

واضاف، ان "اجراء الانتخابات في موعدها المقرر قانوني، الرجوع عنه غير وارد وهو خيار الكتل السياسية بالمشاركة في الانتخابات المقبلة".

واوضح حسين، ان "انسحاب التيار الصدري لا يعطيه صفة قانونية لالغاء الانتخابات، ولكن يعطي الصفة اللاشرعية للانتخابات باعتباره الكتلة الاكبر والاهم في شرعنة العملية السياسية بالعراق."

وعن ممارسة مرشحي التيار الصدري الدعايات الانتخابية اشار حسين، ان تلك الانباء غير صحيحة، وما هي الا ضربة استباقية من الكتل السياسية"، لافتا ان "الصدر وكما شدد بانه لا يسمح لاي شخص من التيار الاشتراك في الانتخابات او الترويج لاي مرشح فيها".

وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي عن أبرز مخرجات الاجتماع الذي عقد بحضور الرئاسات وقادة الكتل وممثلة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات.

وقال الهنداوي إن "الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ونائب ممثلة الامم المتحدة في العراق مع مفوضية الانتخابات ورؤساء الكتل السياسية، خرج باجواء ايجابية".

وجائت مخرجات الاجتماع على النحو الاتي

1-تم تأكيد الالتزام بموعد 10 تشرين الاول لاجراء الانتخابات وعدم القبول بالتأجيل.

2-اعلان النتائج خلال 24 ساعة.

3- للحد من التزوير، سيتم اخذ بصمات المقترع بالبطاقة القديمة قصيرة الامد ثم تسحب منه بعد التصويت، ولا يمكن له التصويت بها لاكثر من مرة.

4- قادة الكتل والحاضرين اجمعوا على اهمية العمل على انجاح الانتخابات.

5- سيتم تزويد المرشح بعد يومين من اعلان نتائج الانتخابات بصور كاملة عن استمارات الاقتراع ويمكن له حساب اصواته بنفسه والتأكد منها.

6- تخفيف شروط المراقبين وبخاصة الشهادة الدراسية والقبول باي شهادة وليس فقط الاعدادية.

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