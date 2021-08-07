اهم مخرجات اجتماع الرئاسات وقادة الكتل مع مفوضية الانتخابات

2021/08/07 | 19:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، اليوم السبت، عن أبرز مخرجات الاجتماع الذي عقد بحضور الرئاسات وقادة الكتل وممثلة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات.وقال الهنداوي في بيان، انه “تم تأكيد الالتزام بموعد 10 تشرين الاول لاجراء الانتخابات وعدم القبول بالتأجيل”، مبينا انه “اعلان النتائج خلال 24 ساعة”.واشار “للحد من التزوير، […]

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