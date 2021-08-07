2021/08/07 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

من حسنات العراق على التافهين فيه إنه

مثل محل بيع بضائع قرر صاحبه أن يقوم

بعمل تخفيضات، فهرع الناس للشراء،

وهكذا حال السياسة في هذا البلد، وحال

الصحافة، وبقية القطاعات التي فتحت لكل

من

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