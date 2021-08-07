2021/08/07 | 20:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

السبت 7 أغسطس 2021 | 07:44 مساءً | عدد القراءات : 50

اغتيال قيادي ايراني في الشمال

أعلنت مديرية اسايش اربيل ، السبت، بدء التحقيق باغتيال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض لطهران.

وذكرت المديرية في بيان، انه"بتاريخ اليوم السبت تم ابلاغنا من قبل ادارة فندق گولى سليمانى في مدينة اربيل عن حادثة قتل داخل الفندق".

وأضافت، "بعد وصول فرق التحقيق التابعة لمديرتنا، تبين ان الشخص المقتول هو مواطن كردي من شرق كردستان (المناطق الكردية بإيران) باسم موسى بابه خاني".

وأشارت المديرية إلى أن "التحقيقات بدات حول تلك الجريمة، وسيتم الاعلان عن النتائج حال الانتهاء من التحقيقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال قيادي ايراني في الشمال ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال قيادي ايراني في الشمال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).