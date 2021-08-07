2021/08/07 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت البرازيل، حاملة اللقب، على إسبانيا، بنتيجة 2-1، لتفوز بثاني ميدالية ذهبية على التوالي في كرة القدم للرجال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تحتفظ باللقب.. وتنتزع ذهبية كرة القدم من إسبانيا في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تحتفظ باللقب.. وتنتزع ذهبية كرة القدم من إسبانيا في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).