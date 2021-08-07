التحالف الدولي يعلن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت

2021/08/07 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت.

وقال التحالف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نظرًا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات OTH من قوات التحالف في العراق فقد عادت الى قواعدها الأصلية في الكويت وغادرت العراق".وأضاف البيان، أن "قوات من التحالف (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) قوة الأفق (OTH) أكملت مؤخرًا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكربورينغ، في الكويت".

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