2021/08/07 | 20:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عازيا سبب التأخير الى "السيطرات والاجراءات الجمركية في مداخل المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن عن وجبة ثانية من السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن عن وجبة ثانية من السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).