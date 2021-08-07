2021/08/07 | 20:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اليوم السبت، ان الارضية مهيأة لانهيار الكيان الصهيوني ويكفي ان تتوفر الظروف ليصدر منه خطأ ما.ولدى استقباله حجة الاسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله، أشاد اللواء حسين سلامي بذكاء المقاومة الاسلامية اللبنانية واقتدارها، ووصف حزب الله بأنه القوة التي تضمن عزة الشعب اللبناني […]

ظهرت المقالة سلامي: إذا ارتكب الصهاينة أي خطأ عندها ستكون الحرب المقبلة نهايتهم أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلامي: إذا ارتكب الصهاينة أي خطأ عندها ستكون الحرب المقبلة نهايتهم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلامي: إذا ارتكب الصهاينة أي خطأ عندها ستكون الحرب المقبلة نهايتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).