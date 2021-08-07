محمد الحلبوسي يتابع شكاوى نينوى مع وكلاء وزارة الداخلية

2021/08/07 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وكلاء وزارة الداخلية لمتابعة الشكاوى التي وردت من أهالي نينوى أثناء زيارته إلى المحافظة.

وتققر خلال اللقاء صرف مخصصات بعض منتسبي وزارة الداخلية في محافظة نينوى , وفتح منفذ آخر لمديرية مرور محافظة نينوى لتسهيل مراجعة المواطنين.

وتقرر أيضا فتح منفذ في الجانب الأيمن لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة وتمكين المواطنين من الحصول عليها بإجراءات ميسرة, وإيجاد حل لمشكلة تسجيل سيارات المواطنين التي تأخر تسجيلها بسبب ظروف الحرب على داعش الإرهابي.

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