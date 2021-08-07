الحلبوسي يعلن عن وضع آلية لتشغيل مركز الأبحاث الطبية في جامعة الموصل

2021/08/07 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن وضع آلية لتشغيل مركز الأبحاث الطبية في جامعة الموصل بالتنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي وافتتاحه لتقديم الخدمات الطبية لأهالي نينوى.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، انه “خلال سلسلة اجتماعات مستمرة لمتابعة مطالب أهالي نينوى أثناء زيارته المحافظة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يجتمع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل وزير الصحة”.

واضاف البيان، انه تم “وضع آلية لتشغيل مركز الأبحاث الطبية في جامعة الموصل بالتنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي وافتتاحه لتقديم الخدمات الطبية لأهالي نينوى”.

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