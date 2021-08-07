المرور تحذر من سلوك يضر بالطرق وترصد غرامات تصل لخمسمائة ألف دينار

2021/08/07 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، رصدها ظاهرة تتسبب بتشويه الطرق، فيما أكدت التعامل معها وفق القانون وبغرامات تتراوح بين 200 - 500 ألف دينار.وأوضح مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية رصدت ظاهرة تشوه الطرق بسبب سيارات الحمل وأخذت بنظر الاعتبار التعامل معها، من خلال تفعيل قانون الأوزان المحورية في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "بعض المحافظات تعمل في الأوزان المحورية بهدف رصد مثل هذه المخالفات".وأضاف، أن "هناك غرامات مالية لردع هذه المخالفات، وبحسب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المادة 25 منه، إذ تنص المادة 25 منه، على تغريم صاحب مركبة الحمل مبلغا قدره 200 ألف دينار عن الحمل الزائد، فضلاً عن فرض غرامة بقيمة 500 ألف دينار عن كل طن زائد بحسب قانون الأوزان المحورية".وأكد، أن "لكل مركبة حمولة خاصة بها، وأن زيادة الحمولة تعرض صاحب المركبة الى المساءلة القانونية"، مشيرا الى أن "مديرية المرور ليس هدفها فرض الغرامات، بقدر ما تهدف الى الحرص والتوعية بضرورة الحفاظ على البنى التحتية".ولفت كريم إلى أن "مديرية المرور العامة تنشر التوعية بالاضرار التي تتركها الحمولات الزائدة في كل مناسبة وهناك تجاوب نسبي"، داعيا "أصحاب المركبات الى الالتزام بالضوابط المقررة للحمولات المخصصة للمركبات".

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