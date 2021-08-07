"الإنترنت السيادي".. روسيا قد تجني عكس ما يخطط له بوتين

2021/08/07 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عزل إنترنت روسيا عن باقي العالم، لمواجهة ما يروج له الكرملين على أنه "تهديد الاستقرار"، غير أن ما تصفه موسكو بـ"إنترنت سيادي" قد تكون له عواقب عكسية على البلاد.

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