2021/08/07 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، مغادرة قوة خاصة تابعة لها أراضي العراق بعد إكمال مهمتها في هذا البلد.وقال التحالف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة الأفق (OTH) التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من التحالف الدولي تغادر العراق المركز الخبري الوطني.

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