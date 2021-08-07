بابل.. خلاف بين أب وابنه ينتهي بحرق المنزل!

2021/08/07 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقبل شخص على حرق دار أهله، السبت، في محافظة بابل؛ بسبب خلاف عائلي.

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وذكرت مديرية الدفاع المدني/بابل، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، أنه "تمكنت فرقه من مركز دفاع مدني الجنائن من السيطرة على حادث حريق نشب في غرفة داخل دار في مركز محافظة بابل (محلة المهدية)".

وأضافت، "وتمت السيطرة على الحادث من دون توسعه إلى باقي الغرف والدور المجاورة، وتبين بأن سبب الحادث كان خلافاً عائلياً بين الولد وأبيه مما دفع الولد إلى إضرام النيران في الدار".

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