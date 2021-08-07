2021/08/07 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، السبت، بفتح تحقيق عاجل بشبهات فساد في دائرة صحة البصرة.

وقال الموسوي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "كشف فسادا باكثر من 4 مليار دينار في ملف الاجهزة الطبية في دائرة صحة محافظة البصرة".

وأضاف، "نطالب وزارة الصحة بالتحقيق القانوني العاجل وعدم التاخير او التسويف في محاسبة الفاسدين وان تتضمن التوصيات محاسبة جميع الفاسدين ومن بينهم اصحاب الشركات والمكاتب العلمية ممن دفع العمولات والرشاوي للتعاقد مع دوائر الصحة لشراء اجهزة طبية باضعاف اثمانها الحقيقية مع الغاء اجازات هذه المكاتب ووضعهم على اللائحة السوداء لوزارة الصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بفتح تحقيق حول ملف فساد قيمته 4 مليارات في صحة البصرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بفتح تحقيق حول ملف فساد قيمته 4 مليارات في صحة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).