رئيس البرلمان يبحث مع وزير الزراعة ملف مستحقات الفلاحين ودعم المنتج المحلي

2021/08/07 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ملف صرف مستحقات الفلاحين، اضافة الى عدد من الملفات الزراعية ومنها دعم المنتج المحلي.

وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي، انه “حضر اللقاء وكيل وزارة التجارة غسان فرحان المحمدي، وتم خلاله بحث ملف صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب لجميع الفلاحين بعموم أنحاء العراق بما فيها مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في المدن المحررة”.

واضاف البيان، “فيما تم مناقشة المضي بتنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون الموازنة والتي نصت: (على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد)، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين وتنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابته جراء تغيير سعر صرف الدولار”.

واكد “كما تم بحث عدد من الملفات الزراعية ومنها دعم المنتج المحلي، في ضوء خطط الوزارة، للمضي برفع مستويات الإنتاج الزراعي،بشقيه النباتي والحيواني ومنها الدواجن، فضلا عن التطرق إلى توحيد الجهود باتجاه تشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة من خلال توفير سبل النجاح للقطاع الزراعي”.

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