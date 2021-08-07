التحالف الدولي يغادر العراق و يصدر بيانا بذلك

2021/08/07 | 20:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التحالف الدولي، السبت، عن مغادرة قوة خاصة تابعة لها أراضي العراق بعد إكمال مهمتها في البلد.

وقال التحالف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (7 اب 2021)، إن قوة الأفق (OTH) التابعة للتحالف أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت".

وأضاف البيان بأن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 و Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

ووفق التحالف فإن هذه القوة تستجيب عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

ويأتي انسحاب هذه القوة بعد توصل بغداد وواشنطن، مؤخرا، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

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