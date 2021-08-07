2021/08/07 | 21:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس المصري يستقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس المصري يستقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).