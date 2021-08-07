2021/08/07 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش إلى تونس، وإعلان البنتاغون نتائج التحقيق في الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب، وإجراءات جذرية في ووهان لوقف انتشار “متغير دلتا” في الصين، وجدل في السعودية بعد ركلة طارق حامدي وفوز منافسه الإيراني بالذهبية، وصولا إلى إحراز فريال أشرف أول ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: دعم الإمارات لقرارات رئيس تونس.. وجدل ذهبية إيران على حساب السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: دعم الإمارات لقرارات رئيس تونس.. وجدل ذهبية إيران على حساب السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).