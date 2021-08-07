طهران وواشنطن وخيار التفاوض بالنار

2021/08/07 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من الضروري أن يؤدي التوتر المتصاعد في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي إلى صدام حتمي بين الأطراف الإقليمية الفاعلة والقوى الدولية الموجودة في هاتين المنطقتين

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