قوة من التحالف الدولي تنهي مهامها في العراق.. انسحاب نحو الكويت

2021/08/07 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصلت قوة تابعة للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، السبت، إلى الكويت منسحبة من العراق بعد انتهاء مهامها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر التحالف الدولي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 اب 2021)، ان "فرقة العمل المشتركة والعملية المتاصلة انجزت مؤخرا مهمة حماية قوة الانتشار السريع في العراق وعادت الى قاعدتها الرئيسية في مخيم بويهرينج بالكويت".

وبحسب البيان "تتكون القوة العادة من طائرتين هليكوبتر CH-47 CH-47 وشركة مشاة في حالة احتياطية لمدة 24 ساعة جاهزة".

وتابع البيان، "تستجيب منظمة الصحة العالمية عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الموظفين الارضيين وعمليات الانعاش وتنفيذ الاعتداءات الجوية ومساعدة بعثات حماية القوات بشكل عام".

واشار البيان الى انه "تتكون هذه الوحدات من افراد ومعدات ذات قدرات محددة.



وشملت القوات المتراكمة وحدات مشاة وطيران من الحرس الوطني الجوي لايوا ومينيسوتا ولويزيانا.



مع طائرتين هليكوبتر CH-47 CH-1 Chinook، الكتيبة الاولى، فوج الطيران الاول جنبا الى جنب مع فوج المشاة الثاني والسادس والسادس عشر مشاة".

واكد البيان انه "بحسب الحاجة لوجود OTH في العراق، بدات فرقة CJTF-OIR اعادة تشكيل الوحدة مع قوة احتياطية CJTF-OIR، التي تعد للعمل في جميع انحاء المسرح من الكويت".

وبحسب البيان فان "المرحلتين الاولتين شملتا تقييم المعدات ومخزونات الافراد لتوفير الدعم المستمر للالوية والقوات الشريكة في المسرح.



وشملت المرحلة الثالثة الحركة الاستراتيجية لتلك الاصول".

ونقل البيان عن الناطق باسم التحالف العقيد واين ماروتو، ان "مهمة CJTF-OIR والقوات الشريكة، القوة الدولية، والبيشمركة، وقوات قسد، ستبقى لهزيمة داعش في اجزاء محددة من العراق وسوريا".

ولفت ماروتو الى انه من اجل "هزيمة داعش، يجب ان تكون فرقة العمل المشتركة تمتلك استراتيجية في اي حركة، وضمان النشر والتراجع التدريجي.



حيث تمكن فريقنا من العودة الى قاعدة عملياته في الكويت دون دعم مهين في العراق".

وأكد أن "التحالف يواصل دعم القوات الشريكة لهزيمة بقايا داعش بشكل دائمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من التحالف الدولي تنهي مهامها في العراق.. انسحاب نحو الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من التحالف الدولي تنهي مهامها في العراق.. انسحاب نحو الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).