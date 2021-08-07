الخدمات النيابية: مشروع من 40 نقطة لمعالجة النفايات في البلاد

2021/08/07 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت، عن مشروع من 40 نقطة لمعالجة النفايات في البلاد، يتضمن تقديم بدل مالي، فيما أكدت إشراك القطاع الخاص ضمن المشروع. وقال عضو اللجنة جاسم […]

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