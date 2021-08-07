المرور تتجه لفرض غرامة 500 الف على ظاهرة تشوه الطرق

2021/08/07 | 21:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية المرور العامة تنشر التوعية بالاضرار التي تتركها الحمولات الزائدة .

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