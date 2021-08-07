السيد نصر الله: سلاح المقاومة المتطور يشكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني

2021/08/07 | 21:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم السبت، ان سلاح المقاومة المتطور يشكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني، موضحا ان اهم مسؤولية تقع على عاتقنا هي الحفاظ على منجزات حرب تموز التي حققناها بالتضحيات الجسام.وقال السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ15 للانتصار الكبير بحرب تموز 2006: “اهم […]

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