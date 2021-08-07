منتخب بغداد يحصد بطولة مناطق العراق بالمواي تاي

2021/08/07 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادفاز منتخب بغداد، اليوم السبت، ببطولة مناطق العراق للعبة المواي تاي التي اختتمت اليوم في السليمانية.

وحصد منتخب بغداد المركز الأول لبطولة مناطق بغداد للمواي تاي بمشاركة منتخبات مناطق الجنوب والفرات الأوسط بالإضافة إلى فرق بغداد والمناطق الغربية والشمالية.

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