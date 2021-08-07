صحة الكرخ توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

2021/08/07 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم السبت، تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا اليوم.وأدناه تفاصيل الإصابات..ابو دشير ————-25ابو غريب ————50الاسكان ————–13الاعلام —————23البياع —————-25التاجي —————64الحارثية ————–17الحرية —————38الدورة —————69الرحمانية ————-21السيدية ————–34الشالجية ————-22الشرطة الخامسة ——-18الشرطة الرابعة ———5الشعلة —————38الصالحية————- 8الطارمية ————-25العامرية ————-18العطيفية ————23الغزالية ————–33القادسية ————-19الكاظمية ————-44اللطيفية ————-22المحمودية ———–62المشاهدة ————16المنصور————- 43المواصلات ———–23النصر والسلام ——–22اليرموك ————-40اليوسفية ————-21حي الجامعة ———-25حي الجهاد ———–42حي الخضراء ———-21حي العامل ———–35حي العدل ———–23حي الفرات ———–16سبع البور————27

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