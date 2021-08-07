ندلاع حريق كبير داخل معمل الالبان في كربلاء

2021/08/07 | 21:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، السبت، باندلاع حريق هائل داخل معمل البان في محافظة كربلاء.

وذكر مراسل NRT عربية، (7 آب 2021)، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل معمل البان في منطقه المعملجي بمحافظة كربلاء".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني باشرت بعلمليات الاخماد ومحاولتها السيطرة على النيران".

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