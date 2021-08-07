العمليات المشتركة تنفي وجود معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة خارج نطاق الدولة

2021/08/07 | 21:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، وجود اية معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية خارج سلطة الدولة.

وذكر الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي تصريح تابعه NRT عربية، (7 آب 2021)، إنه "بالتاكيد لا توجد معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة".

وأضاف، أن "الدولة هي من يسيطر على سماء البلاد"، لافتا الى أنه "لا يمكن لأي طائرة التحليق الا بموفقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة".

واضاف الخفاجي، أن "القوات الامنية تقوم بعمل كبير في عموم المناطق الصحراوية"، مبينا أن "قاعدة عين الاسد تحتوي على اسراب مقاتلة من الطائرات العراقية تجوب الصحراء".

ونفى، "وجود أي معسكر خاص بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة، ولا تواجد له بالاساس".

وفي وقت سابق وصل وفد أمني رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى محافظة الأنبار لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.

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