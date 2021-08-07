السيد حسن الزاملي معزيا بوفاة السيد العلوي: لقد بذل جهداً كبيراً في التبليغ والتدريس

2021/08/07 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى إمام جمعة الديوانية،وعضو هيأة القيادة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد حسن الزاملي، اليوم السبت، بوفاة السيد العالم الرباني عادل العلوي، مبينا انه لقد بذل جهداً كبيراً في التبليغ والتدريس وتربية الشباب من طلبة الحوزات العلمية.وقال السيد الزاملي في بيان، “إذا مات العالم ثلم في الأسلام ثلمة لايسدها شيء”، بسم الله الرحمن الرحيم(يا […]

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