كاميرا CNN ترصد حصار قندهار من قاعة حفلات زفاف تحولت لجبهة قتال أمامية ضد طالبان

2021/08/07 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدم انزلاق أفغانستان السريع في أعمال العنف الكثيرين، بعد انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الداعمة للحكومة.منحت قوات الكوماندوز الأفغانية كلاريسا وارد المراسلة الدولية لـCNN، وصولًا حصريًا إلى إحدى قواعدها على طول خط الجبهة في قندهار وسط مخاوف من سقوطها مع عواصم المقاطعات الأخرى.

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