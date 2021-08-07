بغداد يحصد المركز الأول في بطولة العراق لمنتخبات المناطق بالمواي تاي

2021/08/07 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحصد منتخب بغداد، المركز الأول في بطولة العراق لمنتخبات المناطق للشباب والمتقدمين بالمواي تاي.وحصل منتخب بغداد في فئة المتقدمين، على 13 ميدالية، 8 منها ذهبية، وفضية واحدة، و3 ميداليات برونزية.وتلا بغداد، منتخب المنطقة الجنوبية بواقع 9 ميداليات قسمت بالتساوي بين ذهبية وفضية وبرونزية، فيما جاء منتخب المنطقة الشمالية أخيراً بواقع 11 ميدالية، اثنتان منها ذهبية، واثنتان فضية، وسبع ميداليات برونزية.أما في فئة الشباب، فقد حصد منتخب بغداد 14 ميدالية، 9 منها ذهبية، وفضيتان، وثلاث ميداليات برونزية.بينما جاء منتخب الفرات الأوسط في المركز الثاني، بواقع 14 ميدالية ايضاً جاءت على النحو الآتي: 4 ذهبيات، 5 فضيات، و5 ميداليات برونزية، تلاه أخيراً منتخب المنطقة الجنبوية بواقع 13 ميدالية، ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية.

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