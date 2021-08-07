أربيل.. حزب كردي إيراني معارض يتهم طهران باغتيال أحد قادته

2021/08/07 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وهو المجموعة الكردية الانفصالية الأقدم في إيران والذي ينشط في كردستان العراق، السبت، إيران باغتيال أحد قادته في أحد الفنادق في أربيل عاصمة الإقليم.

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