الكمارك تعيد شحنة ’أجبان’ إلى إيران (صور)

2021/08/07 | 21:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، إعادة إرسالية شحنة أجبان إلى الجانب الإيراني.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، "أعادت الهيئة إصدار إرسالية محملة بمادة الجبن إلى الجانب الإيراني في مركز كمرك الشيب الحدودي لعدم اكتمال الاوراق الرسمية الخاصة بها".

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