تونس، العَشْرِيّة الضّائعة - الطاهر المعز

2021/08/07 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس انتخابات 2019، نهاية مسار ما بعد الإنتفاضة؟05 آب/اغسطس 2021 ظروف انتخابات 2019عاش التونسيون أربع مناسباتٍ انتخابيّة، بين 2011 و 2019: انتخاب أعضاء المجلس التأسيسيّ سنة 2011، والانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة سنة 2014، والانتخابات البلدية سنة 2018، والإنتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2019، وتلت كلاًّ منها خيبة أمل شعبية من الأحزاب التي لا تهدف سوى الوصول إلى السلطة والبقاء ب ......





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