كم (نوتردام) تلميّن يا بغداد؟ -اسمها محمد 27- - لمى محمد

2021/08/07 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد العراق..



العراق..



سمفونيات الأحلام المؤجلة…صباحات حلويات (الخشخش)…أحاديث النساء حول الحلال والحرام…ندوات الرجال حول السياسة مقنعة بطوائف أديان..كتب شارع المتنبي تنتظر غزل العقول الصامدة..أنصاف الحقائق في نشرات الأخبار العالمية..أحلام الهجرة تقف عائقاً في طريق وطن أقوى…كل أبناء البلد بظهر محدودب اليوم..



المغتربون قبل من بقي هناك، أحدبوا الظهر وانكمشوا على أنف ......





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