قيس سعيد نظرة أخرى...! - عمران مختار حاضري

2021/08/07 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري قيس سعيد نظرة أخرى...



!* قيس سعيد في ميزان ظاهرة "اسلام السوق" و المقاربة "الإيمانية الأمريكية" لدى تيار المحافظين الجدد :*من الجدير بالذكر بروز اشكال جديدة من التدين خارج حركات الإسلام السياسي و لا تشكل بديلاً عنها في نفس الوقت ، إنه شكل تدين متكيف مع الاقتصاد الرأسمالي النيوليبرالي ، تدين يمزج بين النزعة الفردانية المتعولمة و نزع للقداسة عن الالتزام التنظيمي بما يعنيه من بعض الشع ......





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