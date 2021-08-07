هل بدء الانسحاب؟.. قوة من التحالف تنسحب من العراق إلى الكويت

2021/08/07 | 21:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات من قوات التحالف أكملت مؤخرًا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكربورينغ، في الكويت.

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