الصدر يدعو الحكماء لتجنيب العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار

2021/08/07 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكماء لتجنيب العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار.

وقال حسن العذاري، مستشار الصدر، في بيان إن زعيم التيار الصدري يدعو الحكماء من القوم إلى ان يُجنّبوا العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار.

وشدد على وجوب المحافظة على النجف بعده مركز التشيع في العالم.

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