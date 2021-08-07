2021/08/07 | 22:04 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hbCdKFnU7f0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة الكاظمي تستعد لاستضافة مؤتمر دول الجوار لفتح آفاق مستقبلية وتطويق الخلافات | تقرير علي اسد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة الكاظمي تستعد لاستضافة مؤتمر دول الجوار لفتح آفاق مستقبلية وتطويق الخلافات | تقرير علي اسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).