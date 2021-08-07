2021/08/07 | 22:04 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MQROB_LzomU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض السامرائي: لا نعرف لماذا توضع علامات استفهام على انتماء أهالي صلاح الدين في الأجهزة الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض السامرائي: لا نعرف لماذا توضع علامات استفهام على انتماء أهالي صلاح الدين في الأجهزة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).