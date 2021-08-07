2021/08/07 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني: إخماد حريق في مخزن وسط كربلاء » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:08

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