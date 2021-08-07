فلسفة الموسيقى بين مركزية الفهم وقوة التحرير - زهير الخويلدي

2021/08/07 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمةفلسفة الموسيقى هي دراسة الأسئلة الأساسية حول طبيعة وقيمة الموسيقى وتجربتنا لها.



مثل أي "فلسفة أخرى"، فإنها تفترض معرفة هدفها.



ومع ذلك، على عكس فلسفة العلم، على سبيل المثال، فإن هدف فلسفة الموسيقى هو ممارسة يتمتع معظم الناس بخلفية مهمة فيها، لمجرد كونهم أعضاء في ثقافة موسيقية.



تلعب الموسيقى دورًا مركزيًا في حياة العديد من الأشخاص.



وهكذا، كما هو الحال مع الأسئلة المركزية للميتافيزيقا ونظرية ......





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