توقعات مكتب المرجع الأعلى السيستاني لهلال شهر محرم

2021/08/07 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشر مكتب المرجع الدينيّ الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم السبت، توقعاته لهلال شهر محرم.

وتوقّع مكتب المرجع الدينيّ الأعلى، بحسب كرّاس مواقيت الأهلّة الذي أصدره لعام (1443هـ)، أن "يُرى هلالُ شهر محرّم الحرام بشكلٍ واضح مساء يوم الاثنين (29 ذي الحجّة 1442هـ) الموافق لـ(9 آب 2020م)، في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة "6:52.

وورَدَ في مقدّمة الكرّاس: أنّ "هذه الحسابات لا تمثّل رأي المرجعيّة الدينيّة، بل هي مجرّد توقّعات فلكيّة، لأنّ بداية الشهور القمريّة تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافّة رصد أهلّة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكرّاس، وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك".

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