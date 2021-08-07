2021/08/07 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن أهم الأسباب التي تعرقل استكمال أكبر مشروع إلكتروني لكاميرات المراقبة في العاصمة بغداد.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة بغداد تولت مهمة انجاز مشروع نصب الكاميرات واسست دائرة عمليات لرصد ومراقبة لعملية نصب الكاميرات في مختلف مناطق بغداد، حيث كان هنالك انجاز شبه كامل، ولكن توقف المشروع بسبب عدم توفير التخصيصات المالية الكافية".وأضاف أن "العراق تلقى عروضاً من شركات مختصة في هذا المجال وقامت بعمل نماذج لنصب الكاميرات في بعض الشوارع بالتنسيق مع القيادات الأمنية في العاصمة".وتابع الغانمي أن "اهم هذه الشركات التي قدمت خدماتها لتنفيذ مشروع الكاميرات هي شركة هواوي، حيث قامت بعمل تجربة لنصب كاميرات في احدى شوارع الكرادة"، مؤكداً ان "الحكومة لم تعطي لهذا المشروع أولوية خاصة ولم تتابع مراحل تنفيذه".وبين أن "هذا المشروع في حال تم انجازه بشكل كامل سيساهم بشكل كبير بدعم الملف الأمني في العاصمة"، لافتاً إلى أن "الدول المتقدمة تعتمد بشكل رئيسي على كاميرات المراقبة في القضايا الأمنية".ولفت الغانمي إلى ان "القوات الأمنية تعتمد حالياً على كاميرات المحلات وبعض المساكن في عملية المراقبة الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تكشف معوقات إنجاز مشروع كاميرات المراقبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تكشف معوقات إنجاز مشروع كاميرات المراقبة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).