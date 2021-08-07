الخدمات النيابية تكشف عن مشروع لمعالجة النفايات يتضمن تقديم بدل مالي

2021/08/07 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت، عن مشروع من 40 نقطة لمعالجة النفايات في البلاد، يتضمن تقديم بدل مالي، فيما أكدت إشراك القطاع الخاص ضمن المشروع.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، للوكالة الرسمية، إن “مشروع قانون معالجة النفايات تم الاعداد له من خلال عشرات الورش بمشاركة المحافظات، وشورى الدولة، وامانة بغداد”، …

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