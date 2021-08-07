المخاوف قادمة.. نائب يكشف عن تبعات عدم مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة

2021/08/07 | 22:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب رعد الدهلكي، السبت، ان "البيت الشيعي" فيه خلافات كبيرة، مبينا ان هناك تخوف من عدم مشاركة الصدر في الانتخابات.

وذكر الدهلكي في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (7 آب 2021)، ان "مقاطعة الانتخابات ممكن ان تصل بترجمة عكسية وغير واضحة الى المواطن، بسبب عدم مشاركة الصدر في الانتخابات مما يمنع نزول اي شخص الى الشارع وكذلك منع تعليق البوسترات المروجة للانتخابات،" مشيرا الى انه "نخشى من منع الدعايات الانتخابية بسبب مقاطعة التيار الصدري".

واضاف ان "البيت الشيعي فيه خلافات كبيرة ومقاطعة الانتخابات قد تترجم عكسيا"، لافتا الى ان "التنافس الانتخابي وصل لمرحلة خطرة حسب ما وصل للصدر من خلال جلسات عدة".

N.A

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