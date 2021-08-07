2021/08/07 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تواصل في العاصمة الهندية نيودلهي منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية، بعد أن ادعت امرأة أن ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات اغتصبت وقتلت على أيدي عدة رجال.وخرج مئات المتظاهرين الغاضبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرات في الهند بعد أنباء عن اغتصاب طفلة وقتلها المركز الخبري الوطني.

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