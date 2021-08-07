الكندي: بعض الشعارات في الحملات الانتخابية مريبة

2021/08/07 | 22:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجموعة النبأ للدراسات، هاشم الكندي، اليوم السبت، يجب اعطاء الصلاحيات لرئيس الحكومة المقبلة لاختيار عناصر حكومته، مشيرا ان بعض الشعارات في الحملات الانتخابية مريبة.وقال الكندي في برنامج حصاد الايام، ان “هناك تغيير تحقق على كافة المستويات في العملية السياسية الجديدة”، مبينا ان “العراق حرم من فرصة الاتفاق والتقارب من التنين الصيني”.[…]

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