الشيخ جمال الضاري: لغاية الان تتعامل الحكومات المتعاقبة بازدواجية مع العراقيين، وتتحجج بعدم قدرتها على فتح المقبرة الجماعية التي تضم 2070 شهيدا

2021/08/07 | 22:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: ست سنوات على مجزرة الخسفة واكثر من 4 سنوات على تحرير ‫الموصل‬، ولغاية الان تتعامل الحكومات المتعاقبة بازدواجية مع العراقيين، وتتحجج بعدم قدرتها على فتح المقبرة الجماعية التي تضم 2070 شهيدا، يجب عدم إهمال هذا الملف وإنصاف الشهداء وعوائلهم وتوثيق الجريمة كغيرها من جرائم الإرهاب.

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