حسن نصرالله لإسرائيل: إذا قصفتم سنقصف.. والاعتداء على شبابنا في حاصبيا

2021/08/07 | 22:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأن الحزب سيقصف إسرائيل حال قصفت مناطق في لبنان، في معرض تعليقه على القصف المتبادل على مدار الأيام الماضية.

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